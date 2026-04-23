スターバックス、新作「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」一部店舗で販売終了
スターバックスが23日、公式Xを更新。4月8日から販売開始された『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』について、「多くの店舗においては予定数に達したため、販売を終了しております」と伝えた。
【写真】一部店舗で販売を終了する『THEフラペチーノ of コーヒージェリー』
投稿で「30周年を記念して登場した『THE STAR フラペチーノ』全5種のうち、『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』は大変ご好評をいただいており、多くの店舗においては予定数に達したため、販売を終了しております」と報告した。
なお、一部店舗では現在も販売を継続している場合があるが、「販売状況に関する店舗への直接のお問い合わせはお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。
さらに「残る4種につきましても、在庫がなくなり次第、順次販売終了となります」とも伝えた。
最後に「楽しみにお待ちいただいていたにもかかわらず、お求めいただけなかったお客様には、心よりお詫び申し上げます。あわせて、本商品をはじめ『THE STAR フラペチーノ』にお寄せいただいた、たくさんの温かいご支持に、あらためて感謝申し上げます」とつづり、「今後も、30周年を記念したさまざまな商品や企画をお届けしてまいります。引き続き、スターバックスの30周年アニバーサリーをどうぞお楽しみください」と呼びかけた。
スターバックスの日本上陸30周年を記念したアニバーサリー企画の第1弾「The STAR フラペチーノ巡りの旅」の5種の商品。これまでの歴史の中でも象徴的だった5杯のフラペチーノが、30周年にふさわしい進化を遂げて復活。「The STAR フラペチーノ」の名を冠し、全国のスターバックス店舗で展開されている。
『THEフラペチーノ of コーヒージェリー』は“ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験“のフラペチーノ。カップの底には、同社オリジナルのエスプレッソローストを抽出した珈琲ジェリーが使用されており、弾力のある食感とほろ苦い味わいがフラペチーノの甘みと絶妙に重なり、飲み進めるほどにコーヒーの風味が広がる。
今回は、過去発売された商品と比べて、ホイップクリームをコーヒーホイップクリームに進化させ、より豊かなコーヒー感を実現させた。コーヒー、ホイップ、ジェリーの織りなす層の味わいは、同社のコーヒーの魅力を存分に楽しめる特別な一杯となっている。
【写真】一部店舗で販売を終了する『THEフラペチーノ of コーヒージェリー』
投稿で「30周年を記念して登場した『THE STAR フラペチーノ』全5種のうち、『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』は大変ご好評をいただいており、多くの店舗においては予定数に達したため、販売を終了しております」と報告した。
さらに「残る4種につきましても、在庫がなくなり次第、順次販売終了となります」とも伝えた。
最後に「楽しみにお待ちいただいていたにもかかわらず、お求めいただけなかったお客様には、心よりお詫び申し上げます。あわせて、本商品をはじめ『THE STAR フラペチーノ』にお寄せいただいた、たくさんの温かいご支持に、あらためて感謝申し上げます」とつづり、「今後も、30周年を記念したさまざまな商品や企画をお届けしてまいります。引き続き、スターバックスの30周年アニバーサリーをどうぞお楽しみください」と呼びかけた。
スターバックスの日本上陸30周年を記念したアニバーサリー企画の第1弾「The STAR フラペチーノ巡りの旅」の5種の商品。これまでの歴史の中でも象徴的だった5杯のフラペチーノが、30周年にふさわしい進化を遂げて復活。「The STAR フラペチーノ」の名を冠し、全国のスターバックス店舗で展開されている。
『THEフラペチーノ of コーヒージェリー』は“ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験“のフラペチーノ。カップの底には、同社オリジナルのエスプレッソローストを抽出した珈琲ジェリーが使用されており、弾力のある食感とほろ苦い味わいがフラペチーノの甘みと絶妙に重なり、飲み進めるほどにコーヒーの風味が広がる。
今回は、過去発売された商品と比べて、ホイップクリームをコーヒーホイップクリームに進化させ、より豊かなコーヒー感を実現させた。コーヒー、ホイップ、ジェリーの織りなす層の味わいは、同社のコーヒーの魅力を存分に楽しめる特別な一杯となっている。