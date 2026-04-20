ワンオクTaka、誕生日に大物芸能人集結 駅での集合ショットに「豪華すぎる」「AIみたい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/20】ONE OK ROCKのボーカル・Takaが4月20日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「AIみたい」ワンオクTakaら豪華芸能人が駅に集結
4月17日の38歳の誕生日を迎えたTaka。投稿では「誕生日を祝ってもらいました。38歳です」と報告し、俳優の佐藤健、三浦翔平、女優の吉高由里子、お笑いコンビ・千鳥のノブ、芸人の天竺川原とともに王子駅の看板をバックに撮影した自撮り写真を公開した。また、別カットでは俳優の山田孝之と映った写真も披露しており、投稿の最後には「写真はAIです」とユーモア溢れるコメントを添えた。
この投稿にファンからは「おめでとうございます！」「豪華すぎる」「嘘みたいなメンバー」「駅にこのメンバーが居るなんて本当にAIみたい」と反響が続々。さらにモデルのすみれやタレントのMEGUMIなどの豪華芸能人からも祝福のコメントが寄せられていた。（modelpress編集部）
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【写真】「AIみたい」ワンオクTakaら豪華芸能人が駅に集結
◆Takaの誕生日に豪華芸能人が集結
4月17日の38歳の誕生日を迎えたTaka。投稿では「誕生日を祝ってもらいました。38歳です」と報告し、俳優の佐藤健、三浦翔平、女優の吉高由里子、お笑いコンビ・千鳥のノブ、芸人の天竺川原とともに王子駅の看板をバックに撮影した自撮り写真を公開した。また、別カットでは俳優の山田孝之と映った写真も披露しており、投稿の最後には「写真はAIです」とユーモア溢れるコメントを添えた。
◆Takaの投稿に反響
この投稿にファンからは「おめでとうございます！」「豪華すぎる」「嘘みたいなメンバー」「駅にこのメンバーが居るなんて本当にAIみたい」と反響が続々。さらにモデルのすみれやタレントのMEGUMIなどの豪華芸能人からも祝福のコメントが寄せられていた。（modelpress編集部）
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