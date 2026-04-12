京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025-26 ファイナル

バスケットボール女子Wリーグのプレーオフ・ファイナル第4戦が12日、京王アリーナTOKYOで行われ、レギュラーシーズン2位のデンソーが同1位のトヨタ自動車に70-51で勝利。3勝1敗とし、悲願の初優勝を果たした。

デンソーは立ち上がり、連携ミスもあって先手を取られたが、笠置晴菜の3点シュート（3P）や高田真希の2点シュート（2P）などで流れを掴んだ。激しい守備で相手のミスを誘発。第1クォーター（Q）を18-13で終えた。第2Qは取っては取られの展開。シラ・ソハナ・ファトー・ジャがブロック、リバウンドに加え、ミドルレンジのシュートも沈め、38-33とリードを守って後半に突入した。

第3Qは連続得点を許し、逆転される苦しい展開。6分近く無得点の状態が続いたが、薮未奈海が立て続けに点を決めて流れを引き戻した。何度もリードが入れ替わる中、50-49と1点リードで最終Qに入った。第4Qも薮の3点シュートなどで点差を広げ、追いすがるトヨタ自動車を振り切った。

歓喜の瞬間を迎えるとデンソーの選手たちは大喜び。高田は涙を見せず、満面の笑みでチームメートとハグをかわしていた。

あと一歩のところで苦杯をなめてきた。ファイナルの舞台は3年連続5度目。2年続けて優勝に王手をかけながらも、いずれも富士通に及ばず、悔し涙を呑んだ。今年1月の皇后杯でも決勝でENEOSに敗れ、準優勝。3月末のセミファイナルで富士通にリベンジを果たし、再び決戦の舞台への切符を掴んだ。

だが富士通との最終第3戦で主将の赤穂ひまわりが右肘関節脱臼、右肘関節側副靭帯断裂の大怪我。ファイナルは大黒柱を欠いた状態での戦いを余儀なくされた。それでもデンソー一筋18年目のベテラン高田を中心に、初戦を75-66で勝利。2戦目は41-57と落としたが、前日の第3戦で69-59と競り勝ち、王手をかけていた。

デンソーは1962年創部。1993年に日本リーグ1部（現Wリーグ）に昇格した。2023年に皇后杯を制し、初タイトルを獲得。準優勝は皇后杯7回、Wリーグ4回を数える。



（THE ANSWER編集部）