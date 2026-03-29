日テレ・森圭介アナ、超難関資格に合格し称賛の声集まる「尊敬します」
日本テレビアナウンサーの森圭介が、28日にInstagramを更新。試験に合格し超難関資格を取得したことを明かすと、ファンから称賛の声が相次いだ。
【写真】人気俳優が役作りきっかけで取得した意外な“免許・資格・ライセンス”にビックリ
2025年11月に宅建士試験とファイナンシャルプランナー2級の試験に合格していた森は今回の投稿の中で「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました」と報告。続けて「重要事項説明書、読めます。やった」と喜びつつ「今年はまだまだアップデートする予定なので長い目で見守ってください」とファンに呼びかけている。
宅地建物取引士証をかざした写真も公開すると、ファンから祝福の声が続出。「行動力と達成させるお力に尊敬します」「忙しいのに凄いです」「わたしも刺激を受けました！」といったコメントが届いている。
■森圭介（もり けいすけ）
1978年11月20日生まれ。埼玉県出身。2001年、日本テレビにアナウンサーとして入社。『スッキリ』や『ZIP！』、『news every.』などの番組に出演している。
引用：「森圭介」Instagram（＠mori_kei_suke）
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2025年11月に宅建士試験とファイナンシャルプランナー2級の試験に合格していた森は今回の投稿の中で「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました」と報告。続けて「重要事項説明書、読めます。やった」と喜びつつ「今年はまだまだアップデートする予定なので長い目で見守ってください」とファンに呼びかけている。
■森圭介（もり けいすけ）
1978年11月20日生まれ。埼玉県出身。2001年、日本テレビにアナウンサーとして入社。『スッキリ』や『ZIP！』、『news every.』などの番組に出演している。
引用：「森圭介」Instagram（＠mori_kei_suke）