5月13日放送の『あさイチ』（NHK）では、「老害」をテーマに出演者たちが本音トークを展開。世代間ギャップや“年齢を重ねること”への向き合い方が議論されるなか、“ある出演者”の発言がネット上で大きな反響を呼んでいる。番組では、“老害”という言葉にまつわる価値観の違いや、日常で感じる世代間のズレについて、多角的な意見が交わされた。ゲスト出演した大久保佳代子（55）は、「若いスタッフさんとかに恋愛事情を聞きが