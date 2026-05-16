テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが１６日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。森山アナはインスタグラムで「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」とあいさつし、爽やかなブルー系のブラウスに白いパンツを合わせたコーディネートや、黒の半袖トップスに白いスカートを合わせたコーデ、ベージュのワンピースコーデなど美スタイルをスッキリみせるコーデを多数披露。「きょうは全