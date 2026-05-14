フジテレビ系列では、6月11日に開幕する、4年に一度の世界的なビッグイベント『FIFAワールドカップ2026』の10試合の地上波放送権を獲得。その放送カードと出演者が決定した。【写真】中継番組MCに佐久間みなみフジテレビアナウンサーフジテレビ系列ではグループステージ5試合を生放送。放送初戦のカードは「フランスvsセネガル」。フランスのエースFWキリアン・エムバペが今大会初登場する。FIFAワールドカップで通算12ゴール