＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館 【映像】人気キャラが3連！話題の可愛すぎる光景夏場所五日目、土俵上に現れた“可愛すぎる”光景に、実況席とネット上が色めき立つ一幕があった。館内を彩る色とりどりの懸賞旗の中に、いまや国民的人気を誇るキャラクターの姿が捉えられると、ファンからは「スクショできた！」「かわいい」などと、取組前から大きな反響が寄せられた。 注目の場面は、東前頭