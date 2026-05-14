フリーアナウンサー丸岡いずみ（54）が14日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。磐越道上り線で起きたマイクロバス事故をめぐり、私見を述べた。学校側とバス会社側で主張が食い違っている。バス会社側は学校側から、貸し切りバスを使わずにレンタカーを使って送迎したとの打診があったとしている。一方、学校側は同様の依頼したことはないと主張している。丸岡は「警察の調べは進んでいますけ