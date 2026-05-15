「こはぜ」とは足袋の足首部分に付けられた“伝統留め具”のことを指す。この製造を手がけるのが、兵庫県丹波篠山市にある株式会社青山産業研究所だ。代表取締役・久保佳代さんは元アナウンサーという異色の経歴の持ち主。伝統産業とも言える「こはぜ作り」について話を聞いた。足首部分に並ぶ「こはぜ」（イメージ）☆☆☆☆こはぜは爪のような形状が特徴。漢字では一般的に「鞐」または「小鉤」と書くが、同社では独自に「甲馳