〈ラーメン二郎・寸胴ドンブリ事件炎上〉「丼は食後にテーブルからカウンターに置くべきか？」で大論争、通算5555杯食べたジロリアンは「テーブル拭くまでが完食です」

熱狂的なファンを持ち、独自の文化を持つ「ラーメン二郎」。直系店は2026年３月時点で45店舗あるが、その「ラーメン二郎 一橋学園店」で事件（トラブル）は起きた。二郎では食べ終わった後に丼やコップをカウンターに自分で置くという “独自ルール”が客たちの間で鉄則となっている二郎が、客がカウンターに上げた丼が寸胴にドボンと落ちてしまったのではないかという見方が拡散しているのだ。

（画像）「こんなにたべるの？」これまで5555杯食べたジロリアンが一度に2杯食べる際の写真。一番右が大豚増し

「お相手あってのことなので…」

3月22日の昼時、通常であれば16時に営業終了のはずの「ラーメン二郎 一橋学園店」のXで「トラブルによりほんじつのえいぎょうは14時で終了となります」（原文ママ）と発信された。

スープの関係などで予定より早く終わることはラーメン店ではよくあることだ。しかし、この店に通っているらしい人物のXで「客が食べ終わった丼をスープ寸胴にドボンしたらしい。」など発信された。その投稿のインプ数は2000万を超えた。コメント欄は「故意でやったのではないか」「丼に残っていた残飯を寸胴にぶち込む凶悪事件」「こういうテロリストが居たんじゃどうしようもない」といった書き込みであふれていた。

二郎の味は各店舗で違うと言われ、麺の太さやゆで加減など「自分にとってベストな店」があると言われている。この一橋学園店の特徴は二郎系列店の中でも「一、二を争う量の多い店舗」であり「一番おいしい！」と言うジロリアンもいるほど人気の店だ。

“寸胴ドンブリ事件”の翌23日に通常営業をしていた店に訪れてみた。

よく「二郎の店のスタッフは無愛想」などという噂があるが。店主は真逆の、柔和な表情で丁寧に対応をしてくれた。しかし、“寸胴ドンブリ事件”について問いかけると「お相手あってのことなので詳しくは控えさせて下さい」と話を聞くことはできなかった。

ただ、店内のつくりや常連客の話を統合すると、客がテーブルからカウンターに上げたドンブリが寸胴に落ちた可能性は十分にありそうだった。

では、今回の“寸胴ドンブリ事件”をジロリアンたちはどう見たか。二郎を食べ歩くラーメンYouTuberのアカボシマシマシさんは言う。

「丼が寸胴ダイブしちゃった席は、なんとなくどこの席かは想像がつきます。この店もカウンターのすぐ後ろに寸胴がある席があります。もしかしたら食後カウンターに丼を上げる際に、同じカウンターに置かれた卓拭き手ぬぐい等に引っかかってしまったのかな。

書き込まれているような故意ということは絶対になくて、お客さんがしちゃったなら本当に事故なんだと思います」

「丼やコップをカウンターに自分で置くのがほぼ鉄則」

二郎の流儀を知らない人からしてみたら「じゃあ、丼を客がテーブルからカウンターに上げなければいいのでは？」と思うかもしれない。「しかしそれは違う」とアカボシマシマシさんは言う

「二郎のお客さんは食べ終わった後にテーブルから丼やコップをカウンターに自分で置くのがほぼ鉄則。それはあの麺と野菜と肉のボリュームで千円以内という安価さゆえです。店員さんの仕事を少しでも軽くすることはもちろん、客も協力して店の回転率を上げるためでもあります。

食べ終わったのかトイレに行ったのかを見分ける目安にもなるし。だから客が丼をカウンターに置くのをやめるってわけにはいきません」

アカボシさんはジロリアンとして二郎愛があるゆえに「個人的にはカウンターのすぐ後ろに寸胴がある席だけは丼を上げなくていいとか、ルールを変えるのもありかもしれないです…」などとファンゆえの対策案を訴える。

「あるいは、他店舗ではカウンターのすぐ後ろに寸胴がある席だけ使用せず荷物置きにしているのを見かけたことがあります。でもそれも、二郎は回転とロット数が決まっていて席数も調整していると思うのでルール的にも売上的にも厳しい可能性もありますよね。こればかりはもう、食べ終わるのがやや遅いと感じていたとしても、客側が手元に細心の注意を払うしかないと思います」

これまで5555杯の二郎を食べたファンは…

全国45店舗の二郎を毎日食べ歩き、2026年3月24日時点で985日目になったYouTuber・直系二郎大好きマンさんにも話を聞いた。直系二郎大好きマンさん24日時点で5555杯目のラーメン二郎を食べ続けているそうで、一橋学園店はトラブルが起きる１週間前も訪れていたようだ。そして別店舗で寸胴に物が落ちたのも見たことがあり、当時のことを振り返ってこう話す。

「もうすでに閉店してしまった練馬区内のラーメン二郎店で10年ほど前には寸胴にラーメンに入れる生卵の器が落ちた瞬間を目撃しました。あの時は閉店間際の時間帯でしたから被害は少なかったでしょうが、今回はお昼時ですからね。

私はこの一橋学園店の二郎は45店の中でもトップ5で美味しいと思っています。まろやかな味わいで毎月２、３回は行きます。しかも二郎の中でも量が最も多いのに900円、サービス精神が旺盛なお店です」

直系二郎大好きマンさんは今年4月8日で二郎を食べ続けて1000日目になるという。そんな直系さんはこう断言する。

「私はこれまで5555杯の二郎を食べてカウンターにドンブリを置き、テーブルを拭いていますが一度も手元が狂って事故を起こしておりません。まあ人間ですからミスもあるでしょう。しかしこのトラブルを教訓に、お客さんにはここで改めてドンブリを置きテーブルを拭くまでが完食だと気を引き締めてほしいですね」

カウンターに上げるルールだけでなく、「コール」と呼ばれるオーダーの仕方など、数々の独自ルールを持つ二郎。この文化の火を灯し続けるためにも、今一度、手元を狂わせることなく店を後にしてほしい。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班