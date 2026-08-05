集英社オンライン
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≪飯能≫「腹が減って食べ物を盗もうと…」91歳女性殺害を供述したベトナム国籍の男、在留資格なし…奪った車で“3台追突”の逃走劇
埼玉県飯能市の山林で8月1日夜、入間市仏子の無職・丸山絹子さん（91）が遺体で見つかった事件。埼玉県警は、丸山さん宅の軽乗用車を奪って逃走し事故…
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「昔の私なら絶対に言えなかった」ELT持田香織が明かす「嫌いなもの」を口にするようになった理由
デビュー以来、Every Little Thingのヴォーカルとして数々のヒット曲を歌い続けてきた持田香織。華やかな音楽シーンの只中で「突っ…
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「子どもにとっては私しか母親がいない」持田香織が語る、ELTデビュー30周年と“歌手”よりも大切にしたかった時間
『Time goes by』(1998年)、『fragile』（2001年）が大ヒットし、2ndアルバム『Time to Destination』は400万枚を超える大ヒットを記録した音楽ユニッ…
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《イオンモール熊本爆発》避難後になぜ再入館できた？ハビタ幹部は「気をつけて行ってらっしゃいと…モール職員は引き止めなかった」と主張、イオンは「運用を徹底できなかった可能性」
熊本地震直後にイオンモール熊本（嘉島町）で起きた爆発で亡くなった、いずれもテナント従業員の７人の中には、いったん避難した後に勤務先の指…
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「貧乏くさい」「禁止にしてほしい」ガチャガチャの“サーチ行為”が物議 SNSで賛否真っ二つ、店舗側が明かした意外な本音【2026年7月バズり記事5位】
2026年7月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第5位はガチャガチャのサーチ行為についての記事だ。 【画像…
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《祇園祭の露店付近で撮影？》包装された焼きそば麺が「地面に直置き…」 夏祭りで食中毒を避ける“店選び”のポイント【2026年7月バズり記事4位】
2026年7月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第4位は夏祭りの露店の食べ物の安全性についての記事だ。 【画像】…
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人気女流雀士が31歳で八丈島へ移住…家賃15万円→3万円、1K→4LDK「東京では壊れてしまうと…」【2026年7月バズり記事3位】
2026年7月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第3位は八丈島に移住した人気女性雀士の記事だ。 【画像】１Kから4…
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〈人気ラーメン店が1年3カ月で閉店〉原因は「味」でも「売上」でもなく…名店「渡なべ」のベテラン店主が明かした“想定外の敵”【2026年7月バズり記事2位】
2026年7月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第2位は、人気ラーメン店がつくった新店の閉店にまつわる記事…
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〈習近平に特大ブーメラン〉「中国人客お断り」「中国に好感持てない72%」韓国で噴き出した反中感情…中国人旅行者が直面した「政治的摩擦」の正体【2026年7月バズり記事1位】
2026年7月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第1位は日中関係が悪化する中、中国人観光客が韓国に向かい、そこで…
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プーチンの絶望「もはや頼れるのは金正恩だけ」…中国に値切られ、インドに振り回される“大国ロシア”の悲しい現実
ロシアのプーチン大統領は今、中国には原油を買い叩かれ、インドには都合次第で取引量を左右される立場に置かれている。さらに、兵士や砲弾を安…
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〈満員山手線にベビーカーで炎上〉「折りたたまず乗車できる」はずなのに「避けるべき」「みんなで守るもの」と賛否…JR東日本が示した見解
「混み合う時間帯は避けたほうが安全」「ベビーカーはみんなで守るもの」――。ベビーカーで夕方のJR山手線を利用…
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ドラッグストアの「スーパー化」は物価高の救世主になるか？ 新業態「ドラッグ＆フード型店舗」が見据える勝算と死角
ドラッグストアの食料品強化は、物価高に苦しむ消費者にとって心強い存在となっている。業界大手のウエルシアは食品の売上比率を従来よりも10ポイント…
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〈ベントレー追突〉「ぶつかる可能性は分かっていた」韓国籍の刺青男が7台に衝突し逃走…SNSで“セレブ生活”を演出もトラブルだらけ「過去にも事件を起こし警察沙汰」《3度目の逮捕》
今年3月、東京都八王子市の国道で、高級輸入車「ベントレー」が赤信号で停車していた車列に突っ込み、車7台に次々と衝突して男女6人にケガをさ…
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「ロケバスはスタッフがいつ戻ってきてもおかしくない…」と無罪主張の元ジャンポケ斉藤被告に懲役7年求刑「反省の情もない」被害を訴える女性は「ハニトラ扱いされ…絶対許せない」
東京都新宿区内に停車していたロケバスの車内で2024年7月、共演者の女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交等と不同意わいせつの罪に問われた、お…
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〈逆転＆勝ち越しの44.5％は7回以降〉7イニング制導入で高校野球はどう変わる？ データが明らかにする“短縮”の弊害
変わりゆく気候、健康意識の向上――時代に合わせて、甲子園もまた変化を求められている。その代表的な議論が7回制導入だ。果たして高校野…
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〈元TBSアナが「被爆体験伝承者」に〉長峰由紀さんが81年前の広島を語り継ぐ理由「これは昔話ではありません」
今年も間もなくその時間になる。81年前の1945（昭和20）年８月６日。午前８時15分。人類史上初めて、広島に原子爆弾が投下された。被爆者の多くが亡く…
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〈イオン熊本爆発〉「遺族への当初説明は…保身みたいなところがあった」ハビタ幹部が謝罪告白「建物内に戻りたいと本人は言ってなかった」
熊本地震の直後にイオンモール熊本（嘉島町）でガス漏れが原因となった可能性がある爆発が起き７人が死亡した事故で、亡くなった大竹玖瑠美さん…
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〈吉原老舗ソープ摘発〉「刑事告発したのは私です」内部通報した元従業員が明かす“その後”と激震の吉原「次はどの店がやられるのか」
2026年に入り、東京や仙台などの老舗ソープランドが売春防止法違反（場所の提供）で相次いで摘発されている。とくに話題となったのが、1983年か…
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〈40度超でも休めない〉「コンビニに寄るだけで苦情」「日陰で休むとサボり」ごみ収集員を追い詰める“周囲の目”
全国各地で40度を超える危険な暑さが続くなか、市民生活を支えるごみ収集の現場では、熱中症との闘いが続いている。事業者に熱中症対策を義務づける制…
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《ライバー刺殺》「まだ動くんだ…」と犯行後に被害者の頭を蹴った被告に求刑20年、傍聴者が裁判をライブ配信した疑惑で審理中断「該当する方は名乗り出てください」【2026年7月ニュース記事5位】
2026年7月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第5位は2025年3月に東京・高田馬場でライバーの女性が生…