プーチンの絶望「もはや頼れるのは金正恩だけ」…中国に値切られ、インドに振り回される“大国ロシア”の悲しい現実

ロシアのプーチン大統領は今、中国には原油を買い叩かれ、インドには都合次第で取引量を左右される立場に置かれている。さらに、兵士や砲弾を安…