YouTuber
『YouTuber』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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スカイピース・テオくんが加藤乃愛との破局を発表「お互いの生き方を尊重」
オリコンニュース
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HIKAKIN「令和8年熊本地震」の被災地に2000万円を寄付「ONICHA麦茶」提供も
自身の会社と個人から各1000万円ずつ拠出し、支援の輪を呼びかけた
スポニチアネックス
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HIKAKINが熊本地震の被災地支援に個人・会社合わせて2000万円を寄付
BEE株式会社から1000万円、個人でも1000万円の計2000万円を寄付したとのこと
オリコンニュース
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体重46キロの大食いインフルエンサーがアンチ疑惑に本音を語る
文春オンライン
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公園で採れるセミの幼虫、エビやカニを想わせる濃密な旨味が話題
揚げると香ばしくエビやカニを想わせる濃密な旨味があるとされる
プレジデントオンライン
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韓国の若い世代が選挙不正を疑い、中国関与を訴えてデモに立ち上がる
日刊SPA!
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人気YouTuber・ホモサピ「勢いで記入してしまった」離婚発表も即撤回
喧嘩の勢いで離婚届を記入したが提出はされておらず仲直りしたという
よろず~ニュース
2026年8月6日
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三井住友カード・Oliveの8月キャンペーン11選、10%還元や100万pt抽選も
セブン-イレブンでの無料クーポンや最大100万円相当Vポイント抽選など注目施策が並ぶ
livedoor ECHOES
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登録者28万人のYouTuberが福岡の梨盗難農家を訪れ、寄付金を手渡す
福岡県うきは市の梨農園で梨5000個が盗まれる被害が2年連続で発生しており
J-CASTニュース
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毎日運動しても5kgが限界とされる、人体の代謝が持つ省エネの仕組み
運動の消費カロリーは1日の総消費量のほんの数％に過ぎないという
プレジデントオンライン
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立川志らくがヒカルの落語批判派に苦言、コアなファンとの溝が深まるか
Smart FLASH
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登録者223万のホモサピが離婚報告を一転撤回、妻と仲直りしたと説明
離婚届は夫婦で記入したが未提出のまま、話し合いの末に仲直りしたという
日刊スポーツ
2026年8月5日
2026年8月4日
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ヒカルが明治座で落語デビュー、志らく師匠が絶賛し9月追加公演も決定
古典落語から人情噺「芝浜」まで演じ、師匠の立川志らくに大絶賛された
日刊スポーツ
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中川家のエセ韓国語は本国人に通じるのか？韓国人YouTuberが検証
ネタは言葉の羅列でなく韓国人の気質やボディランゲージを捉えているとJIN氏はみている
livedoor ECHOES
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サッカー日本代表・森保一監督 3人の息子の職業が判明「仕事を一緒に…」
3人はサッカー系YouTubeグループ・LISEMとして30万人超を誇る
オリコンニュース
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欧州なのに日本より安い？ボスニア・ヘルツェゴビナへの旅をYouTuber推奨
円安でも旅費を抑えられる理由はボスニア・ヘルツェゴビナの物価の安さにある
livedoor ECHOES