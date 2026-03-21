名将が語る「令和の高校野球」〜専大松戸・持丸修一監督

３月19日に開幕した第98回選抜高校野球大会。指名打者制が導入され、７イニング制が検討されるなど、高校野球界は過渡期を迎えている。そんななか、長きにわたり指導者として実績を残してきた３人の名将に「令和の高校野球」について語ってもらった。最後に登場いただいたのは、４つの高校を指導し、この選抜も含めて13回の甲子園出場を誇る専大松戸・持丸修一監督。



選抜出場32校の監督で最高齢となる77歳の専大松戸・持丸修一監督 photo by Yu Takagi





【郷土愛を大切にしたい】

「いつも言っているように、寮生活や全国から選手を集めることは、ひとつも悪いことだとは思ってないんですよ。むしろ、どんどんやってくれと」

そう語るのは、この春の選抜大会で最年長となる77歳の専大松戸（千葉）・持丸修一監督だ。チームには寮がなく、選手たちは全員が自宅から通っている。

学校は千代田線の北松戸駅から徒歩10分と、比較的アクセスがよく、遠方からでも通いやすい環境にある。そのため千葉県外からは、東京東部や茨城南部の選手が多い。

「自分は、地元やその周辺の選手たちと野球をやりたい。昔よく言っていた"郷土愛"を大切にしたいというだけです。ほかの学校を否定するものではありません」

さらに勝負師として、強い自負をのぞかせる。

「負けたからといって、寮がないからとか、全国から選手を集めていないからなどといったことは、絶対に口にしたくありません」

今でこそ甲子園出場13回（竜ヶ崎一で２回、藤代で２回、常総学院で３回、専大松戸で６回）を誇り、多くの選手をNPBへ送り出してきた名将として知られる持丸監督だが、甲子園初出場を果たしたのは42歳の時。27歳から監督を務めていたことを考えると、じつに16年を要したことになる。

「生徒を信じず、自分が引っ張っていこうとしていたことが、大きな間違いだったのかもしれません。やはり『オレが、オレが』という気持ちがありました。でも、ある時期を境に、そう考えなくなりましたね」

その"ある時期"とはいつか？ そう尋ねると、「昔のことすぎて忘れちゃった」と茨城訛りで愛嬌たっぷりに笑うが、「（当時指揮していた）竜ヶ崎一は進学校でしたが、"頭のいい生徒しか入ってこないから勝てない"と思ったことは一度もありません。負けは負け、勝ちは勝ちです」と、すぐ真剣な眼差しに戻った。

【勝敗のあとにこそ教育的配慮が必要】

勝利へのこだわりは強いが、一方で高校野球は"教育の一環"であることにも重きを置いている。

「もちろん勝ちを目指します。勝負ですからね。でも、負けた時に悔しい、ダメだったで終わるのではなく、負けたからこそ踏ん張ることや頑張ることを覚える。逆に勝った時こそ自重し、自分を律する。そういうところに教育の意味があるのではないでしょうか。結果が出たあとにこそ、教育的な配慮が必要だと思います。だからこそ、勝っても負けても、その理由を説明しなければいけません」

たとえば、昨年夏の千葉大会。専大松戸は優勝候補に挙げられていたが、５回戦で姿を消した。

「優勝候補と言われていましたが、投手陣は決して強くありませんでした。それでも、弱いなりにチームがひとつになって、一生懸命やりました。だから、たとえ負けたとしても、悔いはないはずだと。やろうとした努力はちゃんと認めるよ、という話をしました」

そして夏休みに入ると、２年生以下の新チームの練習を手伝う３年生があとを絶たず、常に10人ほどいたという。

「３年生のサポートは本当に大きかったですね。支える人間があってこそのチームですから。そうした土壌が出ているのか、ベンチに入れる、入れないで力を抜く子はいません」

普段は選手たちに厳しく接する持丸監督だが、そう語る表情はどこか穏やかで誇らしげだった。

【教え子３人が起こした奇跡】

また、持丸監督の功績を語るうえで欠かせないのが、投手育成力の高さだ。

2021年４月17日、自身の73歳の誕生日には、美馬学（当時ロッテ）、上沢直之（当時日本ハム）、高橋礼（当時ソフトバンク）という教え子3人が、揃って勝利投手となるという"奇跡"も起きた。

「あれはうれしかった。去年も、美馬が引退試合に呼んでくれたことも感慨深かったですね」

そう目尻を下げるが、自身への評価に対しては、「自分がつくったなんて投手はひとりもいません」と言いきる。

「あまり強制はしません。自分なりの投げ方を見つけて、それを大切にしてほしいんです。きっかけは与えますが、よくなるかどうかは本人次第ですね」

そして、昭和、平成、令和と移り変わるなかでの生徒たちの気質の変化についても、冷静に見つめている。

「気質って言うけど、15歳は15歳なんですよ。変わったのは、大人や周囲の環境です。監督が出すぎなければ、今も昔も15歳に変わりはありません。生徒にかける言葉は変わってきたかもしれませんが、当時も今も、みんな一生懸命やっている」

持丸監督は、勝つために競争は必要だと説くが、それがすべてではないと語る。

「一時期、"みんなで一等賞"とか"みんな平等"といった考え方が流行りましたが、結局、社会は競争です。競争はあっていい。たとえ負けても、『おまえだってやればできる』と思えるようにしてあげればいい。そうした環境のなかで、大いに競い合えばいいんです。たとえば、勉強で負けたとしても、違う世界で勝てばいいんです。自分に誇りを持てる場所があれば、それでいいと思いますよ」

プロ注目の捕手・吉岡伸太朗らを擁して臨む、自身13度目の甲子園。

「後悔しないようにプレーさせてあげたいです。落胆や絶望を感じることのない野球をしたいですね」

そう優しく笑うが、いざ勝負となれば一転、厳しい表情で貪欲に勝利を追い求める。