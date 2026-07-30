NPB
『NPB』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
-
元巨人のマイコラスが延長11回に代打出場、見事なスクイズを決めて話題に
元巨人の右腕による技ありの一打に「NPBの経験が活きすぎ」と反響を呼んだ
フルカウント
-
阪神・ガルシアが試合またぎ2打席連発、格安助っ人のパワーが本物と証明
前日5日の満塁弾に続く試合またぎの2打席連発は阪神外国人選手で初の記録
スポニチアネックス
2026年8月6日
-
阪神ガルシアが2日連続本塁打、満塁弾と3ランで7打点の猛爆
前日の満塁弾から2打席連発となり、2日間で合計7打点を挙げたとのこと
THE ANSWER
-
阪神・ガルシアが初安打を満塁弾で飾る球団初の快挙、8点差の8回に一閃
8点劣勢の8回無死満塁から左翼上段席へ豪快な満塁本塁打を放つ
スポニチアネックス
2026年8月4日
-
近藤健介が選手会長として自身に逆風のピッチクロック導入を後押し
日刊ゲンダイDIGITAL
-
西武・平良海馬がデータ投球術とメジャーでの理想像を語る
日刊ゲンダイDIGITAL
-
元広島・羽月隆太郎氏 逮捕から半年経過…地元チームで野球活動を再開か
週刊女性PRIME
2026年8月3日
-
プロ野球各球団が熊本地震の被災地支援に向け募金活動を展開
日本ハムは熊本県へ500万円を寄付すると発表し募金箱も設置した
日テレNEWS NNN
-
大谷連続安打 ド軍また逆転負け
TBS NEWS DIG
2026年8月2日
-
プロ野球オーナーと選手会が初会合、MLB格差解消へ動き出す
デイリー新潮
-
マリナーズが日本人選手の獲得で再び存在感を示せるか
ドジャースの連鎖的な日本人獲得を分析し「物語を変える番」と宣言している
スポニチアネックス
-
佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
-
細川成也が球宴MVPを獲得、同期のオコエはメキシコで苦境に立たされる
週刊女性PRIME
-
清原和博と渡辺久信が12年ぶりに再会し、古巣・西武の躍進を語り合う
Smart FLASH
-
佐々木麟太郎がマーリンズに指名された背景に、スカウトが語る人間性の高さ
長打力は世界レベルだが守備や打率など複数の課題が残ると指摘される
ココカラネクスト
2026年8月1日
-
陽岱鋼が引退会見で号泣、稲葉監督サプライズ登場で21年に幕
日本ハムと巨人で計16年プレーし、盗塁王や日本一など数々の栄光を残した
THE ANSWER
-
佐々木朗希が高速フォークを武器に5回1/3を2失点で5勝目を飾る
150キロ前後の高速フォークを41％投じ昨季60本塁打のローリーも三振に
スポニチアネックス