交通事故により7日に有明アリーナで開催される「RIZIN.52」を欠場することを発表していた相本宗輝（25＝フリー）について6日、姉が現状を伝えるとともに、謝罪した。

X「aimoto mg」が更新され「相本選手に関するご報告」として文書の画像を投稿。文書には「初めまして。相本宗輝の姉のひかりと申します」とし「本来であれば選手本人からご連絡すべきところ、このような形で私からのご連絡となってしまいましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

現状について「現在本人がご連絡できる状態ではないため、取り急ぎ私からこのような形でご報告をさせていただきます」と伝えた。「この度は選手の意識の至らない行動、また私のマネジメント不足により、コレスニック選手、武田選手をはじめ、DEEP・RIZIN関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と再度謝罪の言葉を記した。

さらに「また、日頃より応援してくださっているファンの皆様、応援していただいていたにも関わらず、このような結果となってしまいましたことを深くお詫び申し上げます」とした。

今回の件については「選手本人の意識の至らなさや注意不足、また私自身の指導不足、そしてプロ格闘家を支える立場としての認識の甘さが招いてしまった結果であると深く反省しております。皆様からいただいたご意見を真摯に受け止め、今後に活かしていきたいと考えております」とつづった。

また「なお、現在さまざまな憶測や事実とは異なる情報が発信されているようですが、誤った情報の拡散につきましてはお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。

そして「また、選手本人へご連絡をくださっている皆様におかれましても、現在はまだご返信できる状況にないため、お返事ができていないことをお詫び申し上げます」とし「多くのご心配のお言葉をいただき、誠にありがとうございます。今後このようなことがないよう、本人ともども深く反省し、信頼を取り戻せるよう努めてまいります」としている。

相本は3月3日、ロードバイクに乗車中に車と接触事故に遭い、転倒。しかし、相本はこの事故によって自身が欠場になることを恐れ、家族にのみ事故の件を報告し、就寝。翌3月4日、相本が頭痛とめまいがあるとの症状を訴え、また嘔吐などしたため、近くの脳神経外科を受診。MRI画像に大きな問題はみられないとの診断だったが、翌日にRIZINドクターに再度受診したものの、今朝、容態が急変し救急搬送された。

5日に格闘技イベント「RIZIN」は都内で個別会見を行い、対戦相手だったビクター・コレスニックの対戦相手が武田光司に変更となったことを伝えた。