「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が現役最終戦で“ムエタイの伝説”ロッタンとフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で５回ＫＯ勝ち。ベルト奪取とともに最高の形で現役生活に終止符を打った。武尊は前髪をかつてトレードマークだった「原点回帰」の赤に染めて最後のリングに立った。１回は近い距離になりながらも互いに慎重な立ち上がり。武尊がローキックを