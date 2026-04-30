◇ONE SAMURAI 1ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が30日までに日本公式YouTubeチャンネルを更新。元K―1世界王者でタレントの魔裟斗が有終の美を飾った武尊（teamVASILEUS）をねぎらう様子を投稿した。武尊は現役ラストマッチで最強を証明した。引退試合では1年前にKO負けを喫した