「逃げるの？うわっ！」目の前でワゴン車が当て逃げ…3台絡む玉突き事故　ポールなぎ倒し強引に走り去る　愛知・幸田町

愛知・幸田町でワゴン車が追突事故を起こし、そのまま現場から逃走。ドライブレコーダーには、ワゴン車が3台が絡む玉突き事故を起こした直後、道路脇のポールをなぎ倒して強引に走り去る様子が記録されていた。

追突の衝撃で3台玉突きもワゴン車は強引に現場逃走

愛知・幸田町で2月28日、カメラが捉えたのは、目の前を走る黒のワゴン車が前方の車に追突した瞬間だ。

目撃者：

あっ！事故った事故った！ぶつかったぶつかった！

ところが、ワゴン車はポールを強引になぎ倒し、その場から立ち去って行く。

目撃者：

おお、逃げるの？うわっ！

目撃者が状況を説明しようと、事故に巻き込まれた黒の軽自動車に近づくと、その前にも白い車が停車している。

実はこのとき、ワゴン車が軽自動車に追突した衝撃で前にいた白い車にもぶつかり、合わせて3台が絡む玉突き事故となっていた。

目撃者が軽自動車の様子を見に行くと…

目撃者：

大丈夫ですか？と話しかけに行ったら外国人さんで、鼻の方を押さえて片目つぶって『痛い痛い』と…

「衝撃的」部品散乱の激しい事故現場

その後、1番前の白い車へ駆け寄ると運転手がパニック状態で警察に通報していて、目撃者が代わりに事故の状況を説明したという。

目撃者：

目の前で事故が起きたのが衝撃的だった。結構な勢いで部品が飛び散るのも見えているので、何で逃げるんだろうなと思って…

警察によると、ワゴン車は逃走していて、この事故によるけが人はいないという。

（「イット！」3月4日放送より）