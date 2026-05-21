お笑いコンビ・平成ノブシコブシ吉村崇が、超高級愛車の高額な維持費を明かし、普段の意外な移動手段を告白した。【映像】「重そうなドア」吉村崇が所有する超高級車5月21日に配信されたABEMA『資産、全部売ってみた』の#0で、番組のレギュラー化を景気づけるため、MCを務める吉村の資産を売却する企画を放送。スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃する様子が公開された。約4300万円で購入