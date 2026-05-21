元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活動中の長坂哲夫（59）が21日までにXを更新。投資で数千万、損したと明かした。「【悲報】ある方に紹介され海外へ数千万投資してたんですが、その方きょう逮捕されたらしい。数千万円溶けました」と報告。「トモハッピーの数倍、消えたな」とつづった。「被害届出しました？」との声に「これで出しやすくなりました」と返答していた。長坂アナは早大法学部を卒業して、1990年（平2）