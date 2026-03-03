希少なMTモデルに称賛の声

スズキは2025年12月15日に、軽ハイトワゴンの代表格である「ワゴンR」の一部仕様変更を発表しました。

今回の改良では、外観デザインの変更や安全装備の機能向上など、日常使いのクルマとしての魅力を一層引き上げる内容が盛り込まれています。

ワゴンRは、1993年に初代モデルが登場して以来、軽ハイトワゴンというジャンルを確立してきたクルマです。2017年に発売された現行の6代目は、全長3395mm×全幅1475mm×全高1650mmという軽自動車規格を維持しながら、直線基調のデザインと効率的なパッケージングによって、大人4人がゆったりと過ごせる広い室内空間を実現しています。

パワートレインには、最高出力49PSを発揮する自然吸気エンジンに加え、マイルドハイブリッド仕様が用意されています。トランスミッションは速5MTとCVT、駆動方式は2WDと4WDから選択可能です。燃費性能も優れており、ハイブリッド車の「HYBRID ZX」（2WD）、ガソリン車の「ZL」（2WD）グレードではWLTCモードで25.1km／Lを達成し、経済性の高さも魅力の一つです。

今回の一部仕様変更で特に目を引くのは、エクステリアデザインの変更で、フロントまわりのデザインは1種類に集約され、従来よりも立体的で存在感を増した造形へと生まれ変わりました。

ボディカラーには、新たに「ベルベットダークレッドパール」と「ルーセントベージュパールメタリック」の2色が設定され、ZXでは7色、ZLでは8色とユーザーの選択肢が広がっています。

安全性能の面では、検知能力を高めた「デュアルセンサーブレーキサポートII」が新たに採用されました。これにより、さらに幅広い状況で衝突回避のサポートが可能となり、日々の運転における安心感が高められています。

インテリアにおいても改良が施されており、運転席のマルチインフォメーションディスプレイは4.2インチに拡大され、情報の視認性が向上しています。また、ステアリングヒーターが追加されるなど、快適装備も充実しました。

このほか、乗り心地や静粛性にも細かな改善が加えられており、普段使いでの快適性が底上げされています。なお、福祉車両である「ワゴンR昇降シート車」も、これらと同様の仕様変更を受けています。

ワゴンR改良後の価格（いずれも消費税込）は、ガソリン車が143万円から155万3200円、マイルドハイブリッド車が170万9400円から182万9300円です。

改良されたワゴンRに対し、ネット上やSNSで最も目立つ反響が「5速MT」存続への声で、昨今の軽自動車や新型車ではMTが廃止されるケースが多い中、「MTを残してくれたスズキは偉い！」「このご時世に新車143万円でMTが買えるのは貴重」と、クルマ好きや実用性を求めるユーザーから称賛の声が多く挙がっています。

また、安全装備（デュアルセンサーブレーキサポートII）の強化や、ステアリングヒーターの採用、メーターの視認性向上などが行われた上で約143万円からという価格設定に対し、「昨今のクルマの価格高騰を考えると、日常の足としては十分すぎる装備でコスパが良い」という声もあります。

一方、今回の仕様変更に伴い、グレードが「ZL」と「HYBRID ZX」に整理され、全体的に価格が少し上がってしまったため、「昔のワゴンRの100万円を切るような手頃感が薄れてしまった」「実質的な値上げではないか」と指摘する声や、自分好みのデザイン・グレードが選べなくなったことへの不満、6代目ワゴンRの登場（2017年）から約8年が経過しているため、「フルモデルチェンジを期待していたのに残念」「あと何年このモデルを引っ張る気なのか」といった声も散見されました。

総じて、フルモデルチェンジを期待していた層からの落胆はあるものの、クルマそのものの仕上がりに対しては、スズキの堅実なアップデートを高く評価する意見が大半を占めていると言えそうです。