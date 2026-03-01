MLB公式サイト記者がXで報告

野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。来日したMLB公式サイトのマイケル・クレア記者はお気に入りのお菓子をSNSで報告。「本当に衝撃的だった」と高く評価している。

意外な逸品に魅了された。東京開催となるプールCの取材で来日したクレア記者は2月28日、自身のXに「これは新しくハマったお気に入りかもしれない」と綴り、お菓子の画像を添えた。写っていたのは「タフグミ」だった。

カバヤ食品株式会社から発売されている同商品は、高い弾力性が最大の売り。クレア記者は、噛み応えがあるグミを好んでいることも明かした上で「前にも食べたことがあるが、今回は本当に衝撃的だった」と絶賛していた。

クレア記者は、2023年春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で来日した際にも様々な日本の食べ物をSNSでリポート。日本愛を記していた。特にメロンソーダには「私が今まで味わった中で一番甘いものかもしれない。これは液状化された砂糖のようだ」と衝撃を受けていた。



（THE ANSWER編集部）