『エヴァンゲリオン』圧巻ナイトショーが春開幕へ 劇中クラシック音楽×ハウステンボスの壮大演出へ
長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は22日、成長戦略第三弾として日本初の『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を4月24日にオープンすると発表した。
【画像】ハウステンボスに登場！ 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」ビジュアル
このほか「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイトショー、グルメ、グッズ、さらにホテルステイまで、数々の『エヴァンゲリオン』の世界を体験できるコンテンツも同日にオープンする。
ナイトショーは、生演奏、花火、光と噴水が融合した圧巻の光絶景エンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ」が、『エヴァンゲリオン』の劇中のクラシック音楽をテーマとしたスペシャルバージョン「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」となる。
さまざまな『エヴァンゲリオン』体験の鍵を握るシンボルタワー「ドムトールン」を背景に、毎夜打ちあがる花火、夜空から降り注ぐサーチライトやイルミネーションの光、最大20メートルの高さまで打ちあがる噴水が織り成す壮大な演出が、音楽とともに、『エヴァンゲリオン』の世界観と美しく調和し、心に深く刻まれる特別なひとときを届ける。
開催期間：2026年4月24日（金）〜9月13日（日）
