世界的な旅行予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）の予約情報が流出し、ホテルを装って詐欺目的のメッセージが予約客に届くケースが相次いでいる。私自身もその被害に遭った一人だ。顧客の被害を確認した日本のホテルが、続々と注意喚起を呼びかけている。「リンダ」と名乗る人物がクレジット情報を聞いてきた「アパホテルの担当です」「リンダ」と名乗る英文のメッセージが、スマホの通信通話アプリ「WhatsApp」