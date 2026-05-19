2026年5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害され、家族2人が負傷した強盗殺人事件。栃木県警の合同捜査本部は17日、実行役とされる16歳の少年4人らの犯行を指示したとして、強盗殺人の疑いで横浜市港北区の無職・竹前海斗容疑者（28）と、その妻の竹前美結（みゆう）容疑者（25）の2人を逮捕した。【写真を見る】竹前美結容疑者の小中学校の卒業アルバム、「相手を傷つけない」と書かれた卒業文集も