嵐・二宮和也が１９日、都内で行われたプライムビデオのバラエティー「シークレットＮＧハウスＳｅａｓｏｎ２」（２２日配信）の配信直前トークイベントにともにＭＣを務めるオードリー・若林正恭と出席。ラストツアー真っただ中の活動について言及した。今作が前作よりパワーアップしているという話題から、自身がパワーアップしたことを問われた二宮は「体力」と回答。「やっぱり今ツアーをまわってるんですけど、北海道、