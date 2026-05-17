高市早苗首相、韓国の李在明大統領【ソウル共同】韓国大統領府は17日、高市早苗首相による19、20日の訪韓に際して開く夕食会や親善行事の内容を発表した。李在明大統領と会談するホテルでは儀仗隊が出迎えるなど「国賓待遇に準じて」歓迎すると説明した。訪問先は李氏の故郷、慶尚北道安東で、大統領府は地元名産の料理や酒、伝統の花火などで歓待するとしている。大統領府によると、李氏は19日、会談場所のホテル入り口で高市