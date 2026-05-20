昨年８月、山梨県甲府市内のホテルで、１０歳代の少女が男にわいせつな行為をされる事件が起きた。今月１１日、逮捕・起訴された男の初公判が甲府地裁（西野牧子裁判長）で開かれ、未明の甲府の中心街で、少女が「遊び相手」を探していた男に目をつけられ、事件に巻き込まれていく様子が克明に明かされた。（鈴木日南子）不同意性交罪に問われているのは、被告で甲府市、農業の男（４２）。起訴状によると、男は昨年８月７日