俳優の高畑裕太（３２）が２０１６年に女性との間で起こした「不祥事」について発表した声明を巡り、当時、高畑、女性のそれぞれの代理人を務めた弁護士が１８日、取材にコメントした。女性の代理人を務めた弁護士に?高畑の声明に対する見解は、?声明発表前に高畑側から連絡はあったか――をたずねると、「特段のコメントはございません、当時の事実がすべてだと思います。ただ、突然の声明でしたので、驚いていることも事実で