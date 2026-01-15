°Ý¿·¡¢¹ñÊÝÆ¨¤ì6¿Í¤ò½üÌ¾¤Ø¡¡µÈÂ¼»á¡ÖÃ¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¡×¤È¼Õºá
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍý»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸µ¿¦¤ò´Þ¤à6¿Í¤ò½üÌ¾¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£ÂçºåÉÜÄ£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃ¦Ë¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÏÊ¼¸Ë¸©µÄ¤¬2¿Í¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔµÄ¡¢¿À¸Í»ÔµÄ¡¢Âçºå»ÔµÄ¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¸µ¶èµÄ¤¬³Æ1¿Í¡£Â¾¼Ô¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÂçºå»ÔµÄ¤«¤é¤ÏÎ¥ÅÞÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÏÂåÉ½¼Ç¤¤òÈÝÄê¤·¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£À©ÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡²þÀµ¤â»ëÌî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£