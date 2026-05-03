現役自衛官が「君が代」を斉唱したことで大炎上を招いた4月12日の自民党大会。制服を着用した現役自衛官による党大会での「君が代」斉唱は、「政治的行為」を禁じた自衛隊法に抵触する恐れがあるだけでなく、今後の憲法改正議論にも悪影響が及ぶとして、野党から批判が噴出している。【写真を見る】菅義偉氏の近影、「もうほとんど反応ない…」秘書に髪を整えてもらい心配されていた菅氏そんな中、ある"大物"が自民党大会とい