京都1区選出の自民党衆院議員・勝目やすし氏が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、沖縄・辺野古沖で発生した転覆事故についてコメントした。 【写真】加藤鮎子氏、深澤陽一氏とともに、木原稔官房長官に提言を渡した勝目やすし氏 事故について15日に、党の文部科学部会（深澤陽一部会長）と国土交通部会（加藤鮎子部会長）の合同会議で政府への提言案を審議したと報告。「メディアの報道が非常に限られる中（この