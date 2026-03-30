日本維新の会の吉村洋文代表が2026年3月28日、街頭演説の妨害をめぐる対応について、Xで思いをつづった。「聞こえず見えず帰って行かれました」吉村氏は同日夕、千里阪急百貨店前で、大阪・豊中市長選挙に出馬予定の市橋ひろし氏との街頭演説に臨んだ。ボランティアに訪れたという人物が、Xで「80代ぐらいのおばあちゃまが娘さんと2時間前から #吉村知事 演説聞きたくて待ってはりました」として、演説時のトラブルを明かした。