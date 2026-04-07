3月5日に京セラ大阪ドームで行われたファッションイベント『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』（関コレ）に吉村洋文大阪府知事が出演し波紋を呼んでいる。【写真】今やることか…批判が集まった吉村知事のコテコテスーツ姿問われる連立与党代表の資質「吉村さんは11月14日から15日にかけて開催される『全国豊かな海づくり大会』のPRのため、海をモチーフにした青色のド派手なパンツと、白いワイシャツに黒い蝶ネクタイ
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