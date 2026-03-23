2025年大阪・関西万博は「3.6兆円の経済効果」という華やかな数字とともに幕を閉じた。しかし、その実態は本当に“成功”だったのか。来場者の6割以上が地元客にとどまり、地域経済はむしろ冷え込んでいた可能性がある。数字では見えない「万博の本当のコスト」を、経済データから読み解く。 【画像】1970年と2026年、ふたつの大阪万博 本質的な経済効果はなかった可能性が非常に高い万博 2025年大阪・関西万博が閉幕し、