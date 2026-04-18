やりたい放題の「大阪府人事」大阪府の吉村洋文知事が、大阪市の「パワハラ局長」を府の「特別参与」に起用した問題は、岡本圭司氏本人の退職申し出により、4月16日に雇用終了となった。波紋を呼んでいたこの人事について、知事は「パワハラはあってはならないが、能力は間違いない」と起用を正当化したこともあって、批判が広がっていた。このドタバタ劇の裏に、なにがおきていたのか。「パワハラ局長」こと岡本圭司氏は、この3月