¡¡£³£°Æü¸áÁ°£±£°»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èºîÊÂ¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì£Ð£ò£å£í£é£õ£í¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡¡ÀçÂæºîÊÂ¡×¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¤¬¤´¤ß¤ò¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¾¶È°÷¤«¤é£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Ï·úÊªÃÏ²¼¤Î¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤ËµïºÂ¤ê¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬½»Âð³¹¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¼Â»Ü¤òÈ½ÃÇ¡£Ìó£µ»þ´Ö¸å¤Ë¶î½ü¤·¤¿¡£Î¹´Û¤Ï±Ä¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÒ¤ä½¾¶È°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀçÂæËÌ½ð¤ä»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂÎÄ¹Ìó£¶£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÍº¤Î»Ò¥°¥Þ£±Æ¬¡£¥¯¥Þ¤ÏÎ¹´Û¤Î·úÊª¤ï¤¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤Ê¤É¤«¤é¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±½ð¤Ï¡¢½ÉÇñµÒ¤é¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤ÎÍøÍÑ¤ä³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¸á¸å£³»þ£µ£´Ê¬¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬»¶ÃÆ½Æ¤Ç£±È¯È¯Ë¤¤·¡¢¶î½ü¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ï£±£°·î¤ËÂ³¤£²ÎãÌÜ¡£
