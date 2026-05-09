“伝説のヤクザ”として知られ、俳優としても異彩を放った安藤昇。だがその一方で、自らメガホンを取り、常識破りの手法で映画制作にも挑んでいた。中でも昭和51年公開の『やくざ残酷秘録片腕切断』は、あまりに生々しい描写で世間を騒然とさせた作品である。【衝撃画像】セクシーすぎる『裸体』も披露…“伝説のヤクザ”と「ベッドで激しく愛し合った」セレブ女優を見るわずか800万円という低予算ながら、実在のヤクザたちを巻