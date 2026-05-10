ランジェリーやルームウェアを展開するブランド「aimerfeel(エメフィール)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインの夏向けルームウェアが登場。性別を問わないラインナップで、パートナーや家族、友だちとのリンクコーデも楽しめる。【写真】ディテールやほかのカラーを見る「エメフィール」から発売！スヌーピーのサガラ刺しゅうがかわいいひんやりルームウエア「接触冷感 ボーダーパイル 半袖 上