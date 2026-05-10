5月10日（現地時間9日）、WNBAの開幕戦が行われ、インディアナ・フィーバーは本拠地ゲインブリッジ・フィールドハウスでダラス・ウィングスと対戦した。 この日は、2025年WNBAドラフト1位指名のペイジ・ベッカーズ（ウィングス）と、2024年同1位指名のケイトリン・クラーク（フィーバー）による“ドラ1対決”に注目が集まった。なかでも、約10カ月ぶりにレギュラーシ