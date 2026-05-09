image: generated at Flow 電気代が上がった、また上がった…ここ数年、毎月の光熱費明細を見るたびにため息をつく人は少なくないはず。どうにか出来ることはないものか…という打ち手の一つが省エネ対策である「ZEH（ゼッチ）」です。これから新しく家を建てようとしたり、リフォームしようとしたり人なら「今ならZEHですよ」なんて担当者から言われるかもしれません。でも、そこで「…なん