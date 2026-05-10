札幌・北警察署は2026年5月9日、器物損壊の疑いで北海道石狩市に住む教員の男（41）を逮捕しました。男は5月8日午後8時ごろから9日午前10時ごろまでの間、石狩市花川南5条1丁目の共同住宅駐車場に停められた、男性のワンボックスカーの助手席側フロントワイパーアームを折り曲げた疑いが持たれています。警察によりますと2人に面識はなく、9日午後0時半前に男が交番に自首をして事件が発覚しました。調べに対し