きのう（9日）夜、茨城県水戸市の交差点でバイクと車が衝突する事故があり、バイクを運転していた高校3年の男子生徒が意識不明の重体です。【写真を見る】バイク運転の高3男子生徒が意識不明の重体右折しようとした車と衝突茨城・水戸市きのう午後7時前、茨城県水戸市東前町の交差点で、直進していたバイクと右折しようとした乗用車が衝突しました。警察によりますと、この事故で、バイクを運転していたひたちなか市に住む高校