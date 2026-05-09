韓国で同居していた知人を殺害した後、河川に遺棄した30代の男が初公判で殺意を否認した。【写真】同居した義母殺害→スーツケースに入れて河川に遺棄した26歳男の身元情報ソウル北部地裁・刑事合議14部（オ・ビョンヒ部長判事）は5月7日、殺人、死体遺棄、傷害などの容疑で拘束起訴された30代の男ソン氏に対する初公判を開いた。ソン氏側はこの日の裁判で「公訴事実のうち殺人は殺意がなく、死亡という結果を予見できなかった」と