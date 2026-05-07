７日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日午前、岩手県八幡平市の山林でクマに襲われたと見られる女性の遺体が見つかるなど、春先からクマによる被害が日本各地で続出していることを報じた。東京・多摩地域でも今年１月から１７件のクマ目撃情報があり、高尾山周辺でも目撃情報が相次いでいることについて、司会の宮根誠司氏は「ついに東京都内でも複数の目撃情報。皆さん、気