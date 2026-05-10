男性ばかりというイメージの強い町工場を引っ張る女性社長。ほかの業種に比べて圧倒的に女性が少ない日本の製造業。それを切り盛りする秘訣を取材しました。 【写真を見る】倒産寸前→3年で黒字化 32歳で社長になった元専業主婦 260円の社食や子育て支援…町工場を変える女性社長たち 愛知県愛西市の工場。ズラリと機械が並ぶ中、声をかけて回る女性は、社長の水谷架緒莉さん（48）。 もとは専業主婦でしたが、ワケあって