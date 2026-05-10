筆者が新婚だった頃、完璧主義で何でもこなす50代の母から聞いた強烈な後悔の言葉があります。昔気質の父は家事が一切できず、母が入院した際に一番苦労したのは自身の闘病ではなく「何も出来ない父の世話」でした。「夫を育てなかった」と悔やむ母の姿と、現在奮闘中の様子をご紹介します！ 完璧主義の母と、何も出来ない昔気質の父 私がまだ結婚したばかりの頃、当時50代だった母から聞いた深い教訓の話です。私の父は「男