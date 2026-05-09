インスタグラムで発表陸上男子100メートルで9秒98の自己ベストを持つ小池祐貴（住友電工）が9日、自身のインスタグラムを更新。ヴァイオリニスト・高松亜衣さんと結婚したことを発表した。小池は「結婚」と題し、インスタグラムを更新。「小池祐貴はこの度ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました」と発表し、笑顔での2ショットを公開した。「人生何が起こるか分からないもので互いに『この人だ』と直感し、わずか