大分県佐伯市の藤河内渓谷で9日午後、滝つぼに沈んでいる男性が見つかり、ドクターヘリで病院に運ばれましたが死亡が確認されました。 9日午後2時前、佐伯市宇目の藤河内渓谷で付近を歩いていた観光客から「滝の底に人が沈んでいる。意識がないようだ」と119番通報がありました。警察と消防が駆けつけ、男性は意識不明の重体でドクターヘリで佐伯市内の病院に運ばれましたが、約4時間半後に死亡が確認されました。